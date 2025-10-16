október 16., csütörtök

Tragédia

2 órája

Felfoghatatlan sebességgel száguldott – pillanatokkal később megtörtént a baj

Száguldott Miskolcon, tragédia lett a vége.

Felfoghatatlan sebességgel száguldott – pillanatokkal később megtörtént a baj

A száguldozásnak szörnyű tragédia lett a vége

Forrás: MW

Ítéletet hozott a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki elgázolta a sértettet Alsózsolca határában.

Elkerülhetetlen volt a baleset

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott autójával Alsózsolca és Sajólád között közlekedett 2024 februárjában a megengedett 90 km/h sebességet jelentősen túllépve körülbelül 150 km/h sebességgel száguldott, folyamatosan gyorsítva. A vádlott emiatt későn észlelte az egyik kereszteződésbe kerékpárral behaladó néhai sértettet, akit – akkor már 160-180 km/h sebességgel közlekedve – elgázolt. A sértett a helyszínen életét vesztette.

Eszement sebességgel közlekedett

A bíróság a vádlottat halált okozó közúti baleset okozásának vétségében mondta ki bűnösnek és 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra, valamint 1 év 10 hónap szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. Döntéshozatala során enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott büntetlen előéletű. Súlyosító körülmény volt a kirívó mértékű gyorshajtás.

Az ítélet nem jogerős.

 

 

