Csonttöréssel végződött a vita – A vád súlyos testi sértés

A súlyos testi sértés elkövetése

A földre került férfi feldúltan felállt és a vádlott felé indult, mire az ököllel többször is fejen ütötte.

A sértett ismét leesett a lépcsőről. Bár a jelenlévők próbálták csillapítani az indulatokat, a vádlott csak ekkor hagyta el a helyszínt. A sértett ekkor utánarohant, amit észlelve a vádlott combon rúgta, melynek hatására a férfi újra a földre került. A dulakodásnak végül a jelenlévők vetettek véget.

A bántalmazás következtében a sértett az arcán és orrán töréseket szenvedett, amelyek nyolc napon túl gyógyuló sérüléseknek minősülnek, de maradandó fogyatékosság vagy súlyosabb egészségromlás nem alakult ki.

A vádemelés

Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszanbását és pártfogó felügyelet alkalmazását indítványozta a bíróságnak.