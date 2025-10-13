26 perce
Csonttöréssel végződött a vita – A vád súlyos testi sértés
Vádat emeltek a férfivel szemben, aki nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozott. A súlyos testi sértést egy családi vita miatt követte el.
Az Encsi Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki egy családi vita során több alkalommal is bántalmazta egyik rokonának ismerősét Homrogdon. A vádirat szerint a férfi 2024. június 18-án, késő este, körülbelül 23 órakor jelent meg az egyik hozzátartozója lakásánál, miután hangos szóváltásra lett figyelmes. A vádlott bement az udvarra és a lépcsőnél ellökte az egyik férfit, aki ennek következtében leesett.
Nem tartotta vissza a bűnügyi felügyelet az újabb bűnözéstől a borsodi férfit
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A súlyos testi sértés elkövetése
A földre került férfi feldúltan felállt és a vádlott felé indult, mire az ököllel többször is fejen ütötte.
A sértett ismét leesett a lépcsőről. Bár a jelenlévők próbálták csillapítani az indulatokat, a vádlott csak ekkor hagyta el a helyszínt. A sértett ekkor utánarohant, amit észlelve a vádlott combon rúgta, melynek hatására a férfi újra a földre került. A dulakodásnak végül a jelenlévők vetettek véget.
A bántalmazás következtében a sértett az arcán és orrán töréseket szenvedett, amelyek nyolc napon túl gyógyuló sérüléseknek minősülnek, de maradandó fogyatékosság vagy súlyosabb egészségromlás nem alakult ki.
A vádemelés
Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszanbását és pártfogó felügyelet alkalmazását indítványozta a bíróságnak.
Lakás vagy állampapír? Jó befektetés lehet a miskolci panellakás 2025-ben
Forgalmi rend változás: Ebben az utcában büntetik meg most a legtöbb autóst Miskolcon