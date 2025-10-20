41 perce
Azt hitték, hogy a macska zajong a konyhában, de egy megöléssel fenyegető tolvaj volt a girincsi házban
Több helyen is értékek után kutakodott.
14 éves sorozatbetörőt fogtak el Girincsen. A Miskolci Járásbíróság elrendelte a fiatalkorú gyanúsítottnak a letartóztatását.
A következmények gyorsan követték egymást, és az ügy komoly figyelmet kapott. Portálunk is beszámolt az esetről:
A sorozatbetörő zajongott a házban, az ott lakók azt hitték, hogy a macska az
Az utolsó alkalommal a házban élők meghallották a zajt a konyhából, de azt hitték, hogy a macska. Amikor viszont újra csörömpölést hallottak, rajtakapták a tolvajt, aki azt mondta, hogy mindjárt ölni fog, majd elmenekült.
A bíróság most letartóztatta, egyelőre javítóintézetbe került – erről a tenyek.hu számolt be. Riportjukban megszólal az asszony is, akinek a házába betört a fiú.