október 20., hétfő

Vendel névnap

11°
+12
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sorozatbetörő

41 perce

Azt hitték, hogy a macska zajong a konyhában, de egy megöléssel fenyegető tolvaj volt a girincsi házban

Címkék#tolvaj#Girincs#macska#sorozatbetörő#tények

Több helyen is értékek után kutakodott.

14 éves sorozatbetörőt fogtak el Girincsen. A Miskolci Járásbíróság elrendelte a fiatalkorú gyanúsítottnak a letartóztatását.

Javítóintézetbe került a 14 éves sorozatbetörő.
Javítóintézetbe került a fiatal sorozatbetörő | Forrás: tenyek.hu/videókép

A következmények gyorsan követték egymást, és az ügy komoly figyelmet kapott. Portálunk is beszámolt az esetről:

A sorozatbetörő zajongott a házban, az ott lakók azt hitték, hogy a macska az

Az utolsó alkalommal a házban élők meghallották a zajt a konyhából, de azt hitték, hogy a macska. Amikor viszont újra csörömpölést hallottak, rajtakapták a tolvajt, aki azt mondta, hogy mindjárt ölni fog, majd elmenekült.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A bíróság most letartóztatta, egyelőre javítóintézetbe került – erről a tenyek.hu számolt be. Riportjukban megszólal az asszony is, akinek a házába betört a fiú.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu