Azt hitték, hogy a macska zajong a konyhában, de egy megöléssel fenyegető tolvaj volt a girincsi házban

A sorozatbetörő zajongott a házban, az ott lakók azt hitték, hogy a macska az

Az utolsó alkalommal a házban élők meghallották a zajt a konyhából, de azt hitték, hogy a macska. Amikor viszont újra csörömpölést hallottak, rajtakapták a tolvajt, aki azt mondta, hogy mindjárt ölni fog, majd elmenekült.

A bíróság most letartóztatta, egyelőre javítóintézetbe került – erről a tenyek.hu számolt be. Riportjukban megszólal az asszony is, akinek a házába betört a fiú.