Ártatlannak tűnt, de végül lebukott a borsodi férfi - ez került elő a zsebéből (videóval)

Egy borsodi férfi gyanús viselkedése szúrt szemet a hatóságoknak. A rendőrség nyomozása során meglepő részletek derültek ki, amelyek végül vádemelési javaslathoz vezettek.

A mezőkövesdi rendőrök egy 48 éves helyi férfit igazoltattak 2023. június 5-én, és több gramm alufóliába csomagolt, fehér port, valamint több százezer forintot találtak nála kis címletekben. 

Rendőrségi igazoltatás buktatta le a 48 éves borsodi férfit.
Rendőrségi igazoltatás buktatta le a 48 éves borsodi férfit. (A kép illusztráció)
Fotó: MW

Rendőrök állították meg – meglepő, mit találtak nála

Gyanúsítotti kihallgatását követően a mintavétel cannabisfogyasztást is igazolt. Alig egy hónappal később a rendőrök ismét intézkedtek vele szemben, akkor pár gramm porciózott, zöld növényi törmelék került elő ruházatából.

A nyomozók az eljárás során azt is felderítették, hogy 2023. szeptember 30-át megelőzően a díler több esetben tiltott szert, kristályt értékesített mezőkövesdi lakásán, akár fiatalkorúaknak is.

A rendőrök a férfival szemben folytatott eljárásokkal párhuzamosan 30 éves élettársát és egy 44 éves férfit, ismerősét kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatták ki. 


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az ügyészség vizsgálja tovább az esetet

A nyomozók befejezték az eljárást, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

- tette közzé a police.hu.

 

 

