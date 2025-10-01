Ártatlannak tűnt, de végül lebukott a borsodi férfi - ez került elő a zsebéből (videóval)

A mezőkövesdi rendőrök egy 48 éves helyi férfit igazoltattak 2023. június 5-én, és több gramm alufóliába csomagolt, fehér port, valamint több százezer forintot találtak nála kis címletekben.

Rendőrségi igazoltatás buktatta le a 48 éves borsodi férfit. (A kép illusztráció)

Rendőrök állították meg – meglepő, mit találtak nála

Gyanúsítotti kihallgatását követően a mintavétel cannabisfogyasztást is igazolt. Alig egy hónappal később a rendőrök ismét intézkedtek vele szemben, akkor pár gramm porciózott, zöld növényi törmelék került elő ruházatából.

A nyomozók az eljárás során azt is felderítették, hogy 2023. szeptember 30-át megelőzően a díler több esetben tiltott szert, kristályt értékesített mezőkövesdi lakásán, akár fiatalkorúaknak is.

A rendőrök a férfival szemben folytatott eljárásokkal párhuzamosan 30 éves élettársát és egy 44 éves férfit, ismerősét kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatták ki.



Az ügyészség vizsgálja tovább az esetet

A nyomozók befejezték az eljárást, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet! Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

- tette közzé a police.hu.