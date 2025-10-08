Senki sem sejtette, mi folyik egy borsodi házban – aztán megjelentek a rendőrök! (videóval)

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása bűntett miatt nyomoz egy 44 éves férfivel és 68 éves anyjával szemben. A kesznyéteni cannabistermesztő családot a nyomozók szeptember 19-én fogták el, egy helyi körzeti megbízott közösségi szolgálata során szerzett információi alapján.

Cannabist találtak a rendőrök a házkutatás során egy kesznyéteni családnál

(A kép illusztráció) Fotó: Albert Péter

Kábítószert találtak a rendőrök a családnál

A rendőrök kutatást végeztek a család lakhelyén, ahol többek közt négy tő cannabist, több mint 2 kilogramm leszüretelt, szárított kábítószergyanús növényt, 8 gramm körüli gyantás anyagot, illetve közel 1,3 millió forintot foglaltak le.

A nyomozók az anyát és fiát gyanúsítottként hallgatták ki a férfit pedig őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását is.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet! Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

- tette közzé a police.hu.



A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

