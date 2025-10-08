október 8., szerda

Koppány névnap

15°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

1 órája

Senki sem sejtette, mi folyik egy borsodi házban – aztán megjelentek a rendőrök! (videóval)

Címkék#kábítószer#rendőr#őrizet#család

Egy helyi tippje indította el a nyomozást, ami végül egy kesznyéteni házhoz vezetett. A rendőrök nem mindennapi dolgokra bukkantak, és több mint egymillió forintot is lefoglaltak a helyszínen.

Senki sem sejtette, mi folyik egy borsodi házban – aztán megjelentek a rendőrök! (videóval)

Olyat találtak a rendőrök egy családi háznál, hogy végül őrizetbe vették az egyik elkövetőt

Forrás: police.hu

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása bűntett miatt nyomoz egy 44 éves férfivel és 68 éves anyjával szemben. A kesznyéteni cannabistermesztő családot a nyomozók szeptember 19-én fogták el, egy helyi körzeti megbízott közösségi szolgálata során szerzett információi alapján.

Cannabist találtak a rendőrök a házkutatás során egy kesznyéteni családnál
Cannabist találtak a rendőrök a házkutatás során egy kesznyéteni családnál
(A kép illusztráció) Fotó: Albert Péter

Kábítószert találtak a rendőrök a családnál

A rendőrök kutatást végeztek a család lakhelyén, ahol többek közt négy tő cannabist, több mint 2 kilogramm leszüretelt, szárított kábítószergyanús növényt, 8 gramm körüli gyantás anyagot, illetve közel 1,3 millió forintot foglaltak le.

A nyomozók az anyát és fiát gyanúsítottként hallgatták ki a férfit pedig őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását is.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

- tette közzé a police.hu.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu