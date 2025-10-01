október 1., szerda

Helyi kék hírek

56 perce

Fiatal támadt kortársára egy borsodi városban fényes nappal

Címkék#bántalmaz#Punoki Rendőrőrs#rendőrség#fiú#kamerafelvétel

Egy váratlan incidens zavarta meg a délutáni nyugalmat egy borsodi településen. A rendőrök gyorsan léptek, és rövid időn belül intézkedett az ügyben.

A Punoki Rendőrőrs garázdaság vétség miatt nyomoz egy 15 éves fiúval szemben. 

Elkapták a rendőrök a fiút, aki korábban egy fiatalt bántalmazott.
Elkapták a rendőrök a fiút, aki korábban egy fiatalt bántalmazott.
Forrás: police.hu

Hamar a nyomára akadtak a rendőrök

A rendőrök szeptember 26-án 15 órakor rövid időn belül elfogtak egy helyi fiatalt, aki Putnok városközpontjában – egy korábbi nézeteltérésük miatt – bántalmazott egy fiatalt.

Az elkövető személyazonosságát – a járőrök és a nyomozók gyors adatgyűjtésének, valamint a beszerzett kamerafelvételeknek köszönhetően – rövid időn belül sikerült megállapítani.

Az egyenruhások a garázdát előállították a rendőrőrsre - tette közzé a police.hu.


