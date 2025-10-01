56 perce
Fiatal támadt kortársára egy borsodi városban fényes nappal
Egy váratlan incidens zavarta meg a délutáni nyugalmat egy borsodi településen. A rendőrök gyorsan léptek, és rövid időn belül intézkedett az ügyben.
A Punoki Rendőrőrs garázdaság vétség miatt nyomoz egy 15 éves fiúval szemben.
Hamar a nyomára akadtak a rendőrök
A rendőrök szeptember 26-án 15 órakor rövid időn belül elfogtak egy helyi fiatalt, aki Putnok városközpontjában – egy korábbi nézeteltérésük miatt – bántalmazott egy fiatalt.
Az elkövető személyazonosságát – a járőrök és a nyomozók gyors adatgyűjtésének, valamint a beszerzett kamerafelvételeknek köszönhetően – rövid időn belül sikerült megállapítani.
Az egyenruhások a garázdát előállították a rendőrőrsre - tette közzé a police.hu.
