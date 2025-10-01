Fiatal támadt kortársára egy borsodi városban fényes nappal

A Punoki Rendőrőrs garázdaság vétség miatt nyomoz egy 15 éves fiúval szemben.

Elkapták a rendőrök a fiút, aki korábban egy fiatalt bántalmazott.

Forrás: police.hu

Hamar a nyomára akadtak a rendőrök

A rendőrök szeptember 26-án 15 órakor rövid időn belül elfogtak egy helyi fiatalt, aki Putnok városközpontjában – egy korábbi nézeteltérésük miatt – bántalmazott egy fiatalt.

Az elkövető személyazonosságát – a járőrök és a nyomozók gyors adatgyűjtésének, valamint a beszerzett kamerafelvételeknek köszönhetően – rövid időn belül sikerült megállapítani.

Az egyenruhások a garázdát előállították a rendőrőrsre - tette közzé a police.hu.



A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!