Lecsapott a rendőrség – Tiltott szert árult, ami innentől kezdve már nem eladó! - videóval

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A rendőrség lecsapott a dílerre

A rendőrök előállították a dílert, majd kábítószer-kereskedelem bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi beismerő vallomást tett és elmondta, hogy október 21. előtt rendszeresen értékesítette az utcán ismert nevű kábítószert.

A kábítószer veszélyei

A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet a kábítószerek veszélyeire. Az ilyen anyagok, mint a kristály és más pszichoaktív szerek komoly egészségkárosodást okozhatnak, valamint súlyos pszichés függőséghez vezethetnek. A fogyasztásuk következtében szédülés, légszomj, szorongás, pánikroham, sőt akár tragikus kimenetelű rosszullét is bekövetkezhet.

Hangsúlyozzák, a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, a fogyasztásuk életveszélyes lehet.

Arra kérik a lakosságot, hogy aki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményről szerez tudomást, névtelenül is bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető Telefontanú zöldszámon (0680555111), vagy a 112-es segélyhívón.