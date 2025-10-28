1 órája
Lecsapott a rendőrség – Tiltott szert árult, ami innentől kezdve már nem eladó! - videóval
Előállították a fiatal férfit. A rendőrség újabb akcióban csapott le és elfogott egy tiltott szert árusító miskolci dílert.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság komoly akcióban csapott le egy miskolci kábítószer kereskedőre. A Felderítő Osztály nyomozói a Közterületi Támogató Alosztály kommandósaival közösen Miskolcon, a Szentgyörgy úti otthonában fogták el a 19 éves fiatal férfit, aki „füstös cracket” árult fogyasztóinak. A rendőrség újabb elfogásának köszönhetően megint egy dílerrel kevesebb van az utcákon.
A rendőrség lecsapott a dílerre
A rendőrök előállították a dílert, majd kábítószer-kereskedelem bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi beismerő vallomást tett és elmondta, hogy október 21. előtt rendszeresen értékesítette az utcán ismert nevű kábítószert.
A kábítószer veszélyei
A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet a kábítószerek veszélyeire. Az ilyen anyagok, mint a kristály és más pszichoaktív szerek komoly egészségkárosodást okozhatnak, valamint súlyos pszichés függőséghez vezethetnek. A fogyasztásuk következtében szédülés, légszomj, szorongás, pánikroham, sőt akár tragikus kimenetelű rosszullét is bekövetkezhet.
Hangsúlyozzák, a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, a fogyasztásuk életveszélyes lehet.
Arra kérik a lakosságot, hogy aki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményről szerez tudomást, névtelenül is bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető Telefontanú zöldszámon (0680555111), vagy a 112-es segélyhívón.
