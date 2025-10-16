Hú, mi lett egy sima igazoltatásból Szikszón… mindenki tudta a kocsiban, hogy itt óriási baj lesz

Az encsi rendőrök elfogták, a bíróság pedig már le is tartóztatta a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható férfit.

Erre még a rendőrök sem számítottak Fotó: Police

Az Encsi Rendőrkapitányság járőrei október 6-án, Szikszó belterületén állítottak meg egy autót, amelyben négyen ültek. Mindenkit igazoltattak, és mivel gyanús volt a viselkedésük, ezért a ruházatukat és a járművet is alaposan átvizsgálták.

A rendőrök gyanúja nem volt megalapozatlan, mivel az egyik 23 éves helyi férfi ruházatában, illetve az autóban – három tasakban – összesen több mint 10 gramm kábítószert találtak. Ezen kívül egy digitális mérleget és csaknem negyedmillió forintot is lefoglaltak a szikszói férfitől.

A rendőrkapitányságra mind a négy személyt előállították, majd a 23 éves férfit őrizetbe is vették kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt. Vele szemben korábban már büntetőeljárást indítottak új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt is.

Az őrizetbe vett fiatalember a gyanú szerint Szikszón és környékén értékesítette a tiltott szert, őt a bíróság letartóztatta.

Kiszámíthatatlan hatás!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.