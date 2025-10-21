október 21., kedd

Börtöntöltelék sétált teljesen szabadon a borsodi városban! Nagyon kemény, kit sikerült elkapni!

Egy kapucnis férfi sétált az ózdi utcákon, aki különös figyelmet keltett a körzeti megbízottban. A rendőr szabadnapján vette észre a férfit, és hamarosan cselekedett.

Az Ózdi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja – Balogh Csaba r. főtörzsőrmester - szabadnapját töltötte 2025. október 18-án. Az autójával közlekedett a városban, amikor egy kapucniját a fejére húzó, sétáló férfira figyelt fel. 

Szabadnapján talált rá egy körözött férfira a rendőr
(A kép illusztráció)
Fotó: Albert Péter

Körözött személyt buktatott le egy rendőr

A kapucnis férfi arcát meglátva egy körözött személyt ismert fel benne, aki már huzamosabb ideje nem vonult be a börtönbe, pedig a bíróság két és fél éves börtönbüntetést rótt ki rá.

A rendőr kiszállt az autójából és megállásra szólította fel a körözött férfit, aki először elszaladt, de az utána eredő körzeti megbízott utolérte, majd átadta az időközben értesített és kiérkező szolgálatban lévő kollégáinak, akik börtönbe szállították - tette közzé a police.hu
