Börtöntöltelék sétált teljesen szabadon a borsodi városban! Nagyon kemény, kit sikerült elkapni!

Az Ózdi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja – Balogh Csaba r. főtörzsőrmester - szabadnapját töltötte 2025. október 18-án. Az autójával közlekedett a városban, amikor egy kapucniját a fejére húzó, sétáló férfira figyelt fel.

(A kép illusztráció)

Fotó: Albert Péter

A kapucnis férfi arcát meglátva egy körözött személyt ismert fel benne, aki már huzamosabb ideje nem vonult be a börtönbe, pedig a bíróság két és fél éves börtönbüntetést rótt ki rá.

A rendőr kiszállt az autójából és megállásra szólította fel a körözött férfit, aki először elszaladt, de az utána eredő körzeti megbízott utolérte, majd átadta az időközben értesített és kiérkező szolgálatban lévő kollégáinak, akik börtönbe szállították - tette közzé a police.hu

