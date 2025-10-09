Kiderült, kit üldöztek a rendőrök a borsodi városban! Olyat követett el, hogy nem véletlenül menekült…

Az Ózdi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt nyomoz egy 27 éves csernelyi férfival szemben. A díler szeptember 30-át megelőzően – a járásközpontban és vonzáskörzetében – többször tiltott szert értékesített.

Rendőrségi igazoltatás miatt bukott le a csernelyi férfi

(A kép illusztráció)

Fotó: MW

Menekülni próbált Ózdon, de a rendőrök gyorsabbak voltak

A járőrök szeptember 30-án Ózdon próbáltak egy autó sofőrje ellen intézkedni, de ő elhajtott, és később a kocsiját hátrahagyva futva menekült. Az egyenruhások a helyszín közelében fogták el a férfit, és ruházatátvizsgálása során egy alumíniumfóliába csomagolt, fehér, kristályos anyagot találtak és foglaltak le tőle. A járőrök azt is megállapították, hogy a férfival szemben járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség, illetve új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt az Ózdi Rendőrkapitányságon jelenleg is folyik eljárás, és ezért 2024. augusztus elejéig le is tartóztatták.

A rendőrök előállították a dílert, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, illetve ismételten kezdeményezték a letartóztatását is.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet! Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz!

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet! Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

- tette közzé a police.hu



A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!