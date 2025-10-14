Hajnali rémálom Miskolc belvárosában: egy férfi ütött, rabolt, bort lopott

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki egyetlen hajnal alatt több embert is megtámadott Miskolc központjában. A 2024 augusztusi rablás-sorozat során volt, akit ököllel ütött le, mást pedig egy PET-palackkal vert tarkón, miután korábban egy mozgáskorlátozott férfitól bort lopott.

Brutális rablások ráztak meg egy augusztusi hajnalban Miskolc belvárosát

A rablás mellett brutálisan támadt Miskolc belvárosában

A vádirat szerint a férfi 2024 augusztusának közepén, a hajnali órákban Miskolc belvárosában rátámadt egy ittas férfira. Ököllel arcon ütötte, a sértett a földre zuhant, ekkor a támadó a nyakában lógó táskát letépte róla. A zsákmányban 8 ezer forint készpénz, személyes iratok, bankkártya és egy okostelefon volt – szól a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleménye.

Tovább sétált, mintha semmi nem történt volna

Ezután a férfi tovább sétált a belvárosban, ahol összetalálkozott egy férfival és egy kiskorú fiúval. Rövid ideig velük tartott, majd amikor meglátott egy köztéri padon alvó mozgáskorlátozott férfit, ellopta a mellette lévő kétliteres, borral teli palackot. Nem sokkal később a korábban megismert férfi ellen fordult. Pénzt követelt tőle, felszólította, hogy fordítsa ki a zsebeit. Amikor nem kapott semmit, a nála lévő PET-palackkal tarkón ütötte, olyan erővel, hogy a férfi az úttestre esett. A támadó ekkor elvette az irattartóját, benne az okmányokkal és bankkártyával, majd elmenekült a helyszínről.

Visszavitte a palackot

A megvert férfi ezután visszavitte a korábban ellopott boros palackot az alvó mozgáskorlátozott emberhez, és a mellette lévő kerekesszékbe tette. A Miskolci Járási Ügyészség a büntetlen előéletű, jelenleg letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.

