Feszült pillanatok Miskolc egyik parkolójában

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki a rendelkezésre álló adatok szerint 2025. szeptember 29-én délután egy miskolci áruház parkolójában pénzváltás ürügyén lépett oda a két sértetthez. Egyikük benyúlt a zsebébe, elővett 3.000 forintot és közölte, nem tudja felváltani a kért 5.000 forintot. Ekkor a gyanúsított fültövön vágta, kivette kezéből a bankjegyeket és elhagyta a helyszínt. A sértettek követték egy ideig, de a terhelt életveszélyesen megfenyegette őket, ezért visszafordultak.

Szökés veszélye állhat fenn

A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet rablás bűntettének megállapítására, amely 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, ám a férfi előélete miatt a büntetési tételkeret nőhet. A bíróság álláspontja szerint a kiszabható szankció mértékére és a terhelt személyi-vagyoni körülményeire tekintettel reális a szökés, elrejtőzés veszélye. Tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a férfi a sértetteket megfélemlítené, jogellenesen befolyásolná. Alappal lehet következtetni a bűnismétlés lehetőségére is, mivel a terhelt a vagyon elleni bűncselekményekre a pénzszerzés könnyebb módjaként tekint, ekként tartja fent magát, jelen cselekményét is korábbi elítéléséből való feltételes szabadságának leteltét követő rövid időn belül követte el.

Mindezekre figyelemmel a bíróság egy hónapra, 2025. november 2. napjáig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.