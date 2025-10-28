október 28., kedd

Rablás

1 órája

Rendőri akció a borsodi bolt parkolójában! Az önkiszolgáló kasszánál akartak trükközni, de minden eldurvult

Egy 19 éves ózdi férfi egy helyi áruházban próbált lopni.

Több árut a kabátjába rejtett, majd fizetés nélkül távozott az önkiszolgáló kasszánál – írja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook oldalán.

Rablás Ózdon: a rendőrség elfogta a férfit.
Rablás Ózdon: az ózdi rendőrök már a parkolóban elfogták a férfit (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

A biztonsági őr észrevette és megállította, de a férfi fenyegetőzni kezdett, majd megütötte az őrt. Menekülni próbált, de az ózdi rendőrök már a parkolóban elfogták.

Az Ózdi Rendőrkapitányság rablás bűntett miatt indított eljárást, a támadót őrizetbe vették.

