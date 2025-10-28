Rablás
1 órája
Rendőri akció a borsodi bolt parkolójában! Az önkiszolgáló kasszánál akartak trükközni, de minden eldurvult
Egy 19 éves ózdi férfi egy helyi áruházban próbált lopni.
Több árut a kabátjába rejtett, majd fizetés nélkül távozott az önkiszolgáló kasszánál – írja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook oldalán.
A biztonsági őr észrevette és megállította, de a férfi fenyegetőzni kezdett, majd megütötte az őrt. Menekülni próbált, de az ózdi rendőrök már a parkolóban elfogták.
Az Ózdi Rendőrkapitányság rablás bűntett miatt indított eljárást, a támadót őrizetbe vették.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
További kék hírek a boon.hu-n:
Ezt ne hagyja ki!Akció
4 órája
Lecsapott a rendőrség – Tiltott szert árult, ami innentől kezdve már nem eladó! - videóval
Ezt ne hagyja ki!Jobb, ha mindig lezárjuk az autót!
Tegnap, 16:46
Nyitva hagyott kocsiajtó, benne felejtett kulcs… szerinted mi lett a történet vége?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre