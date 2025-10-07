október 7., kedd

Tűzeset

1 órája

Pincében ütött ki a tűz Sajónémetiben

A tűzoltókat a Szabadság utcába riasztották.

Pincében ütött ki a tűz Sajónémetiben

Két vízsugárral oltották a pincetüzet Sajónémetiben

Forrás: MW

Tűz volt egy családi ház pincéjében, Sajónémetiben, a Szabadság utcában. A pincében mintegy tíz négyzetméteren papír és fa égett. Az ózdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán. 

