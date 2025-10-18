Tűzeset
56 perce
Ózdra egy társasházi tűzhöz rohantak a lánglovagok
A Velence telepre vonultak a tűzoltók.
A fotó illusztráció
Forrás: MW
Kisebb tűz volt egy ózdi társasház földszinti lakásában, a Velence telepen. Az ingatlanban berendezési tárgyak égtek, körülbelül három négyzetméternyi területen. A lángokat a helyi hivatásos tűzoltók oltották el - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Esélyük sem volt!
3 órája
Edelényben egy éjszaka alatt történt valami, amire senki sem számított! - videóval!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre