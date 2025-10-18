Ózdra egy társasházi tűzhöz rohantak a lánglovagok

Kisebb tűz volt egy ózdi társasház földszinti lakásában, a Velence telepen. Az ingatlanban berendezési tárgyak égtek, körülbelül három négyzetméternyi területen. A lángokat a helyi hivatásos tűzoltók oltották el - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

