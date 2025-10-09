Hajnalban razziáztak az ózdi rendőrök – nem mindenki örült a kopogtatásnak - videóval

Az ózdi rendőrök a súlyos bűncselekmények megelőzése, valamint körözött személyek felkutatása érdekében tartottak akciót.

Közös művelet volt

A műveletben október 7-én az Ózdi Rendőrkapitányság állománya a Készenléti Rendőrség és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály munkatársaival közösen vett részt.

Az akció során 49 személyt igazoltattak, 45-öt ellenőriztek a körözési alapnyilvántartásban. A rendőrök 5 főt fogtak el körözés alapján, további tízet pedig különböző bűncselekmények, szabálysértések miatt, illetve biztonsági intézkedések folytán állítottak elő.

Az ózdi rendőrök egy cannabisültetvényt is felszámoltak, az ingatlan tulajdonosát a hatóság kábítószer birtoklásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a körözött személyek felkutatására, valamint a közbiztonság megerősítését szolgáló rendőri jelenlét fenntartására!

