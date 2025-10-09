október 9., csütörtök

Razzia

33 perce

Hajnalban razziáztak az ózdi rendőrök – nem mindenki örült a kopogtatásnak - videóval

A hatóság célja az volt, hogy már a baj előtt lépjenek.

Hajnalban razziáztak az ózdi rendőrök – nem mindenki örült a kopogtatásnak - videóval

Razzia Ózdon

Forrás: Police

Fotó: Police

Az ózdi rendőrök a súlyos bűncselekmények megelőzése, valamint körözött személyek felkutatása érdekében tartottak akciót.

Közös művelet volt

A műveletben október 7-én az Ózdi Rendőrkapitányság állománya a Készenléti Rendőrség és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály munkatársaival közösen vett részt.

Az akció során 49 személyt igazoltattak, 45-öt ellenőriztek a körözési alapnyilvántartásban. A rendőrök 5 főt fogtak el körözés alapján, további tízet pedig különböző bűncselekmények, szabálysértések miatt, illetve biztonsági intézkedések folytán állítottak elő.

Az ózdi rendőrök egy cannabisültetvényt is felszámoltak, az ingatlan tulajdonosát a hatóság kábítószer birtoklásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a körözött személyek felkutatására, valamint a közbiztonság megerősítését szolgáló rendőri jelenlét fenntartására!

