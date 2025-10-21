Videóra vették a barbárságot a sajópetri tónál! Fogalma se volt a fickónak, hogy figyelik a bokorból!

A Készenléti Rendőrség Regionális Igazgatóságának bevetési állományába tartozó szabadidős járőrvezető október 16-án horgászat közben vette észre, hogy a part közelében egy férfi egymás után húzza ki a vízbe helyezett zsinórokat. Orvhalász akadt a horgára a szabadnapos rendőrnek.

Illegális módszerrel próbált halat fogni egy férfi. Egy szabadnapos rendőr észrevette az orvhalászatot.

Forrás: police.hu

A rendőr csónakjával közelebb ment, hogy jobban lássa, amint a horgász szabálytalanul próbál halat fogni. A tapasztalt járőrnek azonnal feltűnt, hogy a férfi véghorgokat – más néven fenékhorgokat – használ, ami illegális horgászati eszköznek számít.

Lekapcsolta az orvhalászt, ez volt a reakciója rá

A rendőr felszólította a férfit, hogy hagyja abba a tevékenységet, majd igazolta magát, és elmondta, hogy értesíti kollégáit. A jogsértő eleget tett a kérésnek, elismerte tettét és együttműködően viselkedett.

A helyszínre érkező járőrök előállították a férfit, majd orvhalászat miatt indult vele szemben büntetőeljárás - tette közzé a police.hu



