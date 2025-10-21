1 órája
Videóra vették a barbárságot a sajópetri tónál! Fogalma se volt a fickónak, hogy figyelik a bokorból!
A sajópetri tónál videóra vették, ahogy egy férfi tiltott eszközökkel próbál halat fogni. A „horgász” nem tudta, hogy a bokorból egy rendőr figyeli, aki azonnal felismerte az illegális véghorgokat, és közbelépett, hogy megállítsa az orvhalászt.
A Készenléti Rendőrség Regionális Igazgatóságának bevetési állományába tartozó szabadidős járőrvezető október 16-án horgászat közben vette észre, hogy a part közelében egy férfi egymás után húzza ki a vízbe helyezett zsinórokat. Orvhalász akadt a horgára a szabadnapos rendőrnek.
A rendőr csónakjával közelebb ment, hogy jobban lássa, amint a horgász szabálytalanul próbál halat fogni. A tapasztalt járőrnek azonnal feltűnt, hogy a férfi véghorgokat – más néven fenékhorgokat – használ, ami illegális horgászati eszköznek számít.
Lekapcsolta az orvhalászt, ez volt a reakciója rá
A rendőr felszólította a férfit, hogy hagyja abba a tevékenységet, majd igazolta magát, és elmondta, hogy értesíti kollégáit. A jogsértő eleget tett a kérésnek, elismerte tettét és együttműködően viselkedett.
A helyszínre érkező járőrök előállították a férfit, majd orvhalászat miatt indult vele szemben büntetőeljárás - tette közzé a police.hu
