Instant ideggörcs! Engedett az átlátszó csábításnak, 8 milliónak integethet a borsodi nő

A bűnözők tárháza kifogyhatatlan, a cél viszont ugyanaz: megtudni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, csalárd módon megszerezni a pénzüket.

Online csalás áldozatává vált a nő, aki csak befektetni akarta a pénzét (a fotó illusztráció)

Forrás: MW

Csalás miatt folytat nyomozást a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság egyelőre ismeretlen tettessel szemben. Egy hangonyi nő június 12-én egy közösségi oldalon olyan hirdetést látott, amelyben azt ígérték, hogy 90 ezer forint értékben részvényt vásárolva havonta 450 ezer forint osztalékhoz juthat. A sértett a megadott internetes felületen regisztrált, majd egy magát brókeri közvetítőnek kiadó nő telefonon kereste meg, és arra utasította, hogy a részvényvásárlás érdekében utaljon át 90 ezer forintot egy bankszámlára. Ezután egy férfi brókerként bemutatkozva vette fel a kapcsolatot a sértettel, és különböző kriptovaluta-befektetéseket ajánlott. A nő tíz alkalommal, összesen mintegy 8 millió forintot utalt át számlákra a nagy hozam ígéretében. Majd a „bróker” elérhetetlenné vált. A nyomozás jelenleg is folyik – tájékoztat a police.hu.

A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy az interneten terjedő, irreálisan magas hozamot ígérő befektetési ajánlatok döntő többsége csalás! Senki ne utaljon pénzt ismeretleneknek, és ne osszon meg személyes, illetve banki adatokat telefonon vagy online hirdetésekben!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytatja a küzdelmet az internetes csalók ellen a Mátrix Projekt keretein belül.

További hasznos tanácsokat ezen a linken olvashatnak az online csalásokról.

