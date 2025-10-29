október 29., szerda

Nárcisz névnap

14°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Online csalás

1 órája

Instant ideggörcs! Engedett az átlátszó csábításnak, 8 milliónak integethet a borsodi nő

Címkék#rendőrség#csalás#Hangony

Be akarta fektetni a pénzét, de közben csalás áldozatává vált.

A bűnözők tárháza kifogyhatatlan, a cél viszont ugyanaz: megtudni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, csalárd módon megszerezni a pénzüket.

Online csalás áldozata lett egy hangonyi nő.
Online csalás áldozatává vált a nő, aki csak befektetni akarta a pénzét (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

Csalás miatt folytat nyomozást a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság egyelőre ismeretlen tettessel szemben. Egy hangonyi nő június 12-én egy közösségi oldalon olyan hirdetést látott, amelyben azt ígérték, hogy 90 ezer forint értékben részvényt vásárolva havonta 450 ezer forint osztalékhoz juthat. A sértett a megadott internetes felületen regisztrált, majd egy magát brókeri közvetítőnek kiadó nő telefonon kereste meg, és arra utasította, hogy a részvényvásárlás érdekében utaljon át 90 ezer forintot egy bankszámlára. Ezután egy férfi brókerként bemutatkozva vette fel a kapcsolatot a sértettel, és különböző kriptovaluta-befektetéseket ajánlott. A nő tíz alkalommal, összesen mintegy 8 millió forintot utalt át számlákra a nagy hozam ígéretében. Majd a „bróker” elérhetetlenné vált. A nyomozás jelenleg is folyik – tájékoztat a police.hu.

A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy az interneten terjedő, irreálisan magas hozamot ígérő befektetési ajánlatok döntő többsége csalás! Senki ne utaljon pénzt ismeretleneknek, és ne osszon meg személyes, illetve banki adatokat telefonon vagy online hirdetésekben!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytatja a küzdelmet az internetes csalók ellen a Mátrix Projekt keretein belül.

További hasznos tanácsokat ezen a linken olvashatnak az online csalásokról.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

További kék hírek a boon.hu-n:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu