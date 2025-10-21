1 órája
Lopják a limuzinokat Borsodban, egymillió forint a nyomravezetői díj!
Éjszaka tűntek el a nagy értékű limuzin marhák a mezőnagymihályi határból. A gazda egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít elfogni az elkövetőket.
Október 3-án éjjel hat limuzin fajtájú szarvasmarhát loptak el Mezőnagymihály határából, Barati Róbert gazdálkodótól. Az állatok összértéke meghaladja a 3,5 millió forintot. A tolvajok profi módon dolgoztak, ismerhették az állatok viselkedését, és valószínűleg csapatban hajtották végre a bűncselekményt. Nyomravezetői díjat is felajánlottak annak, aki segít megoldani az ügyet.
Tolvajok a határban! Nyomravezetői díjat ajánlott a gazda
A károsult gazda 1 millió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki érdemi információt ad a tettesekről a rendőrségnek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara borsodi szervezete is figyelmeztetést adott ki a közösségi médiában. A bűncselekmény után a helyi gazdák körében fokozott óvatosságot kérnek:
- rendszeres kamerafelvételek ellenőrzése,
- kerítések, zárak vizsgálata,
- gyanús mozgások jelentése.
A nyomravezetői díj célja nemcsak a saját kárának enyhítése, hanem az is, hogy más gazdákat megóvjanak a hasonló támadásoktól. A rendőrség vizsgálja az ügyet, és arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, az azonnal jelentkezzen a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon vagy az Agrárkamara Facebook-oldalán megadott telefonszámon.
