Lopják a limuzinokat Borsodban, egymillió forint a nyomravezetői díj!

Október 3-án éjjel hat limuzin fajtájú szarvasmarhát loptak el Mezőnagymihály határából, Barati Róbert gazdálkodótól. Az állatok összértéke meghaladja a 3,5 millió forintot. A tolvajok profi módon dolgoztak, ismerhették az állatok viselkedését, és valószínűleg csapatban hajtották végre a bűncselekményt. Nyomravezetői díjat is felajánlottak annak, aki segít megoldani az ügyet.

Limuzin fajtájú szarvasmarhákat loptak Borsodban, egymillió forint a nyomravezetői díj

Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, B-A-Z vármegyei szervezet

Tolvajok a határban! Nyomravezetői díjat ajánlott a gazda

A károsult gazda 1 millió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki érdemi információt ad a tettesekről a rendőrségnek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara borsodi szervezete is figyelmeztetést adott ki a közösségi médiában. A bűncselekmény után a helyi gazdák körében fokozott óvatosságot kérnek:

rendszeres kamerafelvételek ellenőrzése,

kerítések, zárak vizsgálata,

gyanús mozgások jelentése.

A nyomravezetői díj célja nemcsak a saját kárának enyhítése, hanem az is, hogy más gazdákat megóvjanak a hasonló támadásoktól. A rendőrség vizsgálja az ügyet, és arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, az azonnal jelentkezzen a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon vagy az Agrárkamara Facebook-oldalán megadott telefonszámon.

