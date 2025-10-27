2 órája
Nyitva hagyott kocsiajtó, benne felejtett kulcs… szerinted mi lett a történet vége?
Csak pár percre maradt úgy a jármű.
Kazincbarcikán, a Ságvári téren egy autótulajdonos csak pár percre hagyta magára a járművét – lezáratlanul, benne az indítókulccsal. Ez az idő is elég volt egy 17 éves fiatalnak, hogy kinyissa, beindítsa, majd Miskolc felé elhajtson vele – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldala.
A bejelentést követően a gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően a járőrök már Miskolc határában azonosították és elfogták az elkövetőt.
A fiút a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon jármű önkényes elvétele miatt hallgatták ki.
Tanulság: Ne hagyjunk értékeket – így az indítókulcsot sem – az autóban!
Minden esetben zárjuk le a járművet, még akkor is, ha csak néhány percre szállunk ki!
