Nyitva hagyott kocsiajtó, benne felejtett kulcs… szerinted mi lett a történet vége?

Kazincbarcikán, a Ságvári téren egy autótulajdonos csak pár percre hagyta magára a járművét – lezáratlanul, benne az indítókulccsal. Ez az idő is elég volt egy 17 éves fiatalnak, hogy kinyissa, beindítsa, majd Miskolc felé elhajtson vele – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldala.

Nyitva hagyott autót vitt el egy fiú – elfogták (a fotó illusztráció)

Forrás: MW

A bejelentést követően a gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően a járőrök már Miskolc határában azonosították és elfogták az elkövetőt.

A fiút a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon jármű önkényes elvétele miatt hallgatták ki.

