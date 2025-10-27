október 27., hétfő

Szabina névnap

+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jobb, ha mindig lezárjuk az autót!

2 órája

Nyitva hagyott kocsiajtó, benne felejtett kulcs… szerinted mi lett a történet vége?

Címkék#rendőrség#autó#kazincbarcika

Csak pár percre maradt úgy a jármű.

Kazincbarcikán, a Ságvári téren egy autótulajdonos csak pár percre hagyta magára a járművét – lezáratlanul, benne az indítókulccsal. Ez az idő is elég volt egy 17 éves fiatalnak, hogy kinyissa, beindítsa, majd Miskolc felé elhajtson vele – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldala.

A nyitva hagyott autót elvitte egy fiatal – kihallgatták a fiút.
Nyitva hagyott autót vitt el egy fiú – elfogták (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

A bejelentést követően a gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően a járőrök már Miskolc határában azonosították és elfogták az elkövetőt. 

A fiút a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon jármű önkényes elvétele miatt hallgatták ki.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Tanulság: Ne hagyjunk értékeket – így az indítókulcsot sem – az autóban!

Minden esetben zárjuk le a járművet, még akkor is, ha csak néhány percre szállunk ki!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu