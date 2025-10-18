Ha ősz, akkor szüret!

A rendőrök a DELTA Program keretében azonosítottak és elfogtak egy ózdi férfit, aki otthonában kábítószer-alapanyagul szolgáló növényeket nevelt.

Az Ózdi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása bűntett miatt nyomoz egy 46 éves helyi férfival szemben. A rendőrök október 7-én Ózdon, egy családi házban tartott kutatás során cannabistöveket találtak. Az elkövető a növényeket a termesztés céljára speciálisan kialakított sátorban nevelte. A férfit a rendőrök elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki, míg a kertészkedéshez használt eszközöket és a kábítószer-maradványokat lefoglalták.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet! Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz!

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.