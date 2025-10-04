október 4., szombat

Baleset

39 perce

Négyes karambol történt a 3608-as úton

Négy autó karambolozott Tiszalúc és Hernádnémeti között szombat késő délután.

Egymásba hajtott négy személykocsi a 3608-as út Hernádnémeti és Tiszalúc közötti szakaszán.

Négyes karambol történt.
Teljes szélességében lezárták az utat a négyes karambol miatt (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

A járművekben összesen tizenegyen utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A balesethez a szerencsi hivatásos tűzoltók több egységét riasztották. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

Kollégánk a helyszínre tart.

Árokba borult autó

A délután folyamán Tiszaújvárosnál is történt egy baleset, ahol egy jármű árokba borult:

Tásasházi tűz

Szombat délelőtt tűz ütött ki Ózdon. Három lakás is élhetetlenné vált a katasztrófa miatt. A tűz óriási anyagi kárt okozhatott, a lakóknak el kellett költözniük:

