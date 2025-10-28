Nem kímélte a saját anyját – vádat emeltek a miskolci férfi ellen, aki rendszeresen verte a 70 feletti asszonyt

A Miskolci Járási Ügyészség kapcsolati erőszak bűntette miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki három éven keresztül rendszeresen bántalmazta idős édesanyját. A vádirat szerint a férfi 2022-től 2025 februárjáig élt együtt az asszonnyal miskolci otthonában, ahol szinte heti rendszerességgel alakultak ki veszekedések. A miskolci ügyészség most börtönbüntetést indítványozott.

A miskolci ügyészség börtönbüntetést indítványoz a vádlottal szemben Forrás: MW

Az ügyészség közlése szerint a vádlott minden alkalommal agresszívvá vált:

ököllel ütlegelte,

rugdosta,

haját tépte, és

gyakran az arcán is megütötte az idős asszonyt.

A sértett ugyan többször megsérült, de könnyebb sérüléseivel nem fordult orvoshoz.