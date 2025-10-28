október 28., kedd

Brutális

3 órája

Nem kímélte a saját anyját – vádat emeltek a miskolci férfi ellen, aki rendszeresen verte a 70 feletti asszonyt

Címkék#vádemelés#Miskolci Járási Ügyészség#kapcsolati erőszak#börtönbüntetés

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki éveken át rendszeresen bántalmazta idős édesanyját saját otthonában. A miskolci ügyészség börtönbüntetést indítványozott a vádlottal szemben.

Boon.hu

A Miskolci Járási Ügyészség kapcsolati erőszak bűntette miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki három éven keresztül rendszeresen bántalmazta idős édesanyját. A vádirat szerint a férfi 2022-től 2025 februárjáig élt együtt az asszonnyal miskolci otthonában, ahol szinte heti rendszerességgel alakultak ki veszekedések. A miskolci ügyészség most börtönbüntetést indítványozott.

miskolci ügyészség
A miskolci ügyészség börtönbüntetést indítványoz a vádlottal szemben Forrás:  MW

Az ügyészség közlése szerint a vádlott minden alkalommal agresszívvá vált: 

  • ököllel ütlegelte, 
  • rugdosta, 
  • haját tépte, és 
  • gyakran az arcán is megütötte az idős asszonyt. 

A sértett ugyan többször megsérült, de könnyebb sérüléseivel nem fordult orvoshoz. 

A legutóbbi bántalmazás 2025 februárjában történt: a miskolci férfi pofon vágta az idős nőt, hajánál fogva rángatta, majd fejét a falnak ütötte, ezzel nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket okozott.

A miskolci ügyészség szerint kiszolgáltatott helyzetű volt az idős nő

A vádirat kiemeli, hogy a bántalmazott nő 72–74 éves, több betegségben is szenvedett, és koránál fogva korlátozottan tudta felismerni és elhárítani a bűncselekményt.
A büntetlen előéletű, jelenleg bűnügyi felügyelet és távoltartás hatálya alatt álló vádlottal szemben az ügyészség börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

