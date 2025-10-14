Letépte barátja ruháit és magára hagyta a fagyban – halál lett az italozás vége Borsodban

A vádlott, miután két alkalommal arcon ütötte a sértettet, letépte róla a felsőruházatot és eldobta azt. A földön fekvő, ittas férfit – noha éjszaka mindössze 3-4 Celsius-fok volt – magára hagyta, és hazament. Hajnalban ugyan visszatért, ám addigra barátja életét vesztette. Pánikba esve a letépett ruhadarabokat a szeméttárolóba dobta.

A Miskolci Törvényszék ítélete nem jogerős

A bíróság a vádlottat emberölés bűntette miatt 7 év börtönbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. Enyhítő körülményként a vádlott büntetlen előéletét és az időmúlást értékelték, súlyosító tényező volt azonban, hogy ittas állapotban, nála gyengébb fizikumú, szintén ittas sértett ellen követte el a cselekményt.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség, a vádlott és védője három nap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.