41 perce
Letépte barátja ruháit és magára hagyta a fagyban – halál lett az italozás vége Borsodban
Halálos következménye lett egy italozásnak Borsodban. A Miskolci Törvényszék 7 év börtönre ítélt egy férfit, aki dulakodás közben letépte barátja felsőruházatát, majd a hideg éjszakában magára hagyta. A férfi reggelre kihűlt.
A Miskolci Törvényszék ítéletet hirdetett annak a férfinak az ügyében, aki 2023 márciusában a hideg éjszakában magára hagyta félmeztelenül fekvő barátját, aki később kihűlés miatt életét vesztette.
A vádirat szerint a két férfi napi kapcsolatban állt egymással, rendszeresen együtt italoztak, ám kapcsolatuk korántsem volt békés: a viták és dulakodások mindennaposak voltak közöttük. A tragikus napon, 2023. március 18-án is veszekedéssé fajult az este – előbb szóváltás, majd tettlegesség követte a közös italozást.
A vádlott, miután két alkalommal arcon ütötte a sértettet, letépte róla a felsőruházatot és eldobta azt. A földön fekvő, ittas férfit – noha éjszaka mindössze 3-4 Celsius-fok volt – magára hagyta, és hazament. Hajnalban ugyan visszatért, ám addigra barátja életét vesztette. Pánikba esve a letépett ruhadarabokat a szeméttárolóba dobta.
A Miskolci Törvényszék ítélete nem jogerős
A bíróság a vádlottat emberölés bűntette miatt 7 év börtönbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. Enyhítő körülményként a vádlott büntetlen előéletét és az időmúlást értékelték, súlyosító tényező volt azonban, hogy ittas állapotban, nála gyengébb fizikumú, szintén ittas sértett ellen követte el a cselekményt.
Az ítélet nem jogerős, az ügyészség, a vádlott és védője három nap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
A kerítésnél verte agyon beteg nagymamáját a borsodi férfi
Halál a síneken – ezek voltak a magyar történelem legnagyobb vonatkatasztrófái
A piacon lopott, kereste a rendőrségA miskolci rendőrök ismeretlen tettes azonosításához kérték az állampolgárok segítségét.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!