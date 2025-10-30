Csak húsz napig tartott a titok: kiderült, miért rohanta le ezt a hat helyet a borsodi férfi

Ítéletet hozott a Miskolci Járásbíróság: megállapítása szerint a vádlott 2023 májusában és júniusának elején mindössze húsz nap alatt hat alkalommal surrant be különböző borsodi helyszínekre – köztük egy nyékládházi pizzériába, egy miskolci plébánia közösségi termébe, iskolába, sporttelepre és termálfürdőbe – azzal a céllal, hogy értékeket tulajdonítson el. A férfi pénztárcákat, iratokat, bankkártyákat és elektronikai eszközöket vitt magával, a kártyákkal pedig dohányboltban és vendéglátóhelyen fizetett.

A Miskolci Járásbíróság 3 év börtönbüntetést szabott ki Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Semmit sem hagyott ki

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2023. május 14. és 2023. június 3. napja között besurrant egy nyékládházi pizzéria irodájába, ahonnan elvitte az egyik dolgozó pénztárcáját, majd egy miskolci plébániához tartozó közösségi teremnél hagyott elektromos kerékpárt tulajdonított el, melyet később ismeretlen személynek értékesített. Bement egy miskolci általános iskola nyitott tantermébe is, ahonnan kisebb értéktárgyakat és egy laptopot vitt el, melyet szintén eladott.