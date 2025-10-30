október 30., csütörtök

Csak húsz napig tartott a titok: kiderült, miért rohanta le ezt a hat helyet a borsodi férfi

Címkék#bűnös#miskolci járásbíróság#Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő#ítélet#besurranó tolvaj

Húsz nap alatt hat helyszínen is megjelent a férfi, aki pizzériából, iskolából, templomi közösségi házból és termálfürdőből is lopott. A Miskolci Járásbíróság most ítéletet hirdetett az ügyben: a sorozatbesurranó három év börtönbüntetést kapott.

Boon.hu

Ítéletet hozott a Miskolci Járásbíróság: megállapítása szerint a vádlott 2023 májusában és júniusának elején mindössze húsz nap alatt hat alkalommal surrant be különböző borsodi helyszínekre – köztük egy nyékládházi pizzériába, egy miskolci plébánia közösségi termébe, iskolába, sporttelepre és termálfürdőbe – azzal a céllal, hogy értékeket tulajdonítson el. A férfi pénztárcákat, iratokat, bankkártyákat és elektronikai eszközöket vitt magával, a kártyákkal pedig dohányboltban és vendéglátóhelyen fizetett.

miskolci járásbíróság
A Miskolci Járásbíróság 3 év börtönbüntetést szabott ki Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Semmit sem hagyott ki

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2023. május 14. és 2023. június 3. napja között besurrant egy nyékládházi pizzéria irodájába, ahonnan elvitte az egyik dolgozó pénztárcáját, majd egy miskolci plébániához tartozó közösségi teremnél hagyott elektromos kerékpárt tulajdonított el, melyet később ismeretlen személynek értékesített. Bement egy miskolci általános iskola nyitott tantermébe is, ahonnan kisebb értéktárgyakat és egy laptopot vitt el, melyet szintén eladott. 

Aztán bejutott egy emődi sporttelep öltözőjébe, ahol egy őrizetlenül hagyott táskából vitt el pénztárcát, iratokat és bankkártyát, mellyel utána a közeli dohányboltban vásárolt. Majd egy emődi útszakaszon parkoló nyitott tehergépjárműből vett ki különböző értéktárgyakat, végül pedig a Tiszaújvárosi Termálfürdő alkalmazottak által használt helyiségéből vitte magával az egyik dolgozó hátizsákját a benne lévő értékekkel, iratokkal és bankkártyával együtt, mellyel szintén vendéglátóhelyen és dohányboltban fizetett.

A Miskolci Járásbíróság bűnösnek találta

A bíróság a vádlottat lopás bűntettében, lopás vétségében és két rendbeli csalás bűntettében mondta ki bűnösnek, amiért halmazati büntetésül 

  • 3 év börtönfokozatú szabadságvesztésre ítélte, és 
  • 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

Döntéshozatala során súlyosító körülményként értékelte a vádlott büntetett előéletét, a többszörös halmazatot és a terhelt speciális bűnismétlő voltát, valamint ezen cselekményék elszaporodottságát. Enyhítő körülmény volt a vádlott tényfeltáró beismerő vallomása és megbánó magatartása.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség három munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére, valamint a vádlott és védője enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

