Persze durván ittas volt

52 perce

Sofőrre támadt az Újgyőri főtéren – így döntött a bíróság

Címkék#bíróság ítélet#bántalmazás#buszsofőr#Miskolc#ítélet

A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt elítélt férfi beismerte tettét és bocsánatot kért. Két év, öt év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki két éve decemberben egy miskolci buszsofőrt bántalmazott az Újgyőri főtéren.

Bahor-Juhász Ágnes

A Miskolci Járásbíróság ítéletet hozott annak a férfinak az ügyében, aki 2023 decemberében agresszívan viselkedett a miskolci Újgyőri főtéren lévő autóbusz-végállomáson. A vádlott ittas állapotban megrúgta és többször megütötte az egyik, éppen indulásra váró buszt. Magatartása alkalmas volt arra, hogy megbotránkozást és riadalmat keltsen a környéken tartózkodókban. A vádlott, aki miskolci buszsofőrt bántalmazott két évet kapott felfüggesztve.

miskolci buszsofőr volt az áldozat
A miskolci buszsofőr bántalmazása sokkolta a jelenlévő járókelőket 
Forrás:  MW

Ittasan randalírozott a buszvégállomáson

A férfi nem állt meg ennyinél: a járműben ülő buszvezetőt szidalmazni és fenyegetni kezdte. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök észlelték az esetet, és felszólították a férfit, hogy hagyja abba cselekményét. A sofőr ekkor leszállt a buszról, a vádlott pedig a rendőrök jelenlétében megrúgta a buszvezetőt, akinek nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérülései keletkeztek.
A bíróság megállapította, hogy a sértett közfeladatot ellátó személynek minősül, így a cselekmény minősített esetnek számít - áll a Miskolci Törvényszék közleményében.

Felfüggesztett börtönbüntetés és pártfogó felügyelet

A Miskolci Járásbíróság a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette, valamint garázdaság, zaklatás és könnyű testi sértés vétsége miatt
két év, öt év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, és pártfogó felügyeletét is elrendelte.

A bíróság súlyosító körülményként értékelte a férfi önhibájából eredő ittas állapotát, míg enyhítő körülménynek számított a beismerő, megbánó magatartás és az, hogy bocsánatot kért a buszvezetőtől.

A miskolci buszsofőr bántalmazása ügyében az ítélet jogerős lehet

A vádlott és védője elfogadták a döntést, míg az ügyész három nap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.
A bíróság tájékoztatása szerint a döntés a határidő leteltével jogerőre emelkedhet.

