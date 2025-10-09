Sofőrre támadt az Újgyőri főtéren – így döntött a bíróság

A Miskolci Járásbíróság ítéletet hozott annak a férfinak az ügyében, aki 2023 decemberében agresszívan viselkedett a miskolci Újgyőri főtéren lévő autóbusz-végállomáson. A vádlott ittas állapotban megrúgta és többször megütötte az egyik, éppen indulásra váró buszt. Magatartása alkalmas volt arra, hogy megbotránkozást és riadalmat keltsen a környéken tartózkodókban. A vádlott, aki miskolci buszsofőrt bántalmazott két évet kapott felfüggesztve.

A miskolci buszsofőr bántalmazása sokkolta a jelenlévő járókelőket

Ittasan randalírozott a buszvégállomáson

A férfi nem állt meg ennyinél: a járműben ülő buszvezetőt szidalmazni és fenyegetni kezdte. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök észlelték az esetet, és felszólították a férfit, hogy hagyja abba cselekményét. A sofőr ekkor leszállt a buszról, a vádlott pedig a rendőrök jelenlétében megrúgta a buszvezetőt, akinek nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérülései keletkeztek.

A bíróság megállapította, hogy a sértett közfeladatot ellátó személynek minősül, így a cselekmény minősített esetnek számít - áll a Miskolci Törvényszék közleményében.

Felfüggesztett börtönbüntetés és pártfogó felügyelet

A Miskolci Járásbíróság a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette, valamint garázdaság, zaklatás és könnyű testi sértés vétsége miatt

két év, öt év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, és pártfogó felügyeletét is elrendelte.