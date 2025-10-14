október 14., kedd

Helén névnap

+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hajnalban is hatékony

1 órája

Villámrajtaütés Miskolcon: két perc alatt lecsaptak a randalírozókra!

Címkék#balhé#villanyrendőr#Hollósy András#térfigyelő kamera#rajtaütés

Nem sokáig örülhetett a vasárnap hajnalban randalírozó banda: a város térfigyelő rendszerének köszönhetően a rendészet és a rendőrség két percen belül a helyszínen volt. A hatóságok gyors beavatkozása pillanatok alatt véget vetett az éjszakai balhénak Miskolc belvárosában.

Boon.hu

Egy csoport fiatal vasárnap hajnalban próbált „szórakozni” Miskolc belvárosában – nem épp békés módon. A hangos szóváltások, randalírozás és közterületi rendzavarás azonban nem maradt sokáig következmények nélkül.

miskolc belvárosában randalíroztak
Miskolc belvárosában csírájában sikerült elfojtani a hajnali balhét  
Forrás: Facebook/Hollósy András

A város megújított térfigyelő rendszerének kamerái azonnal észlelték a történteket, és a diszpécser perceken belül riasztotta a szolgálatban lévő járőröket. A Miskolci Önkormányzati Rendészet és a rendőrség egységei alig két perccel az észlelés után már a helyszínen voltak – és véget vetettek a hajnali káosznak.

A gyors reagálás nem véletlen: az elmúlt időszakban Miskolc több pontján korszerűsítették a közbiztonsági rendszert, új kamerákat és digitális központot is telepítettek. A cél, hogy a város még hatékonyabban reagálhasson a közterületi incidensekre – akár az éjszaka közepén is.

Miskolc belvárosában senki nem marad észrevétlen

Hollósy András alpolgármester a közösségi oldalán azt írta, az eset is jól példázza, mennyire fontos a folyamatos fejlesztés és a rend fenntartása.  

A miskolciak biztonsága mindenek előtt. Ezért fejlesztjük a rendészetet, tartjuk fenn a járatseriffeket, és állunk ki még erősebben a rend mellett 

– fogalmazott Hollósy. 

A vasárnap hajnali balhé így gyorsan véget ért, a város biztonsági hálója pedig ismét bizonyított: Miskolcon most már tényleg nehéz megúszni a rendbontást.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu