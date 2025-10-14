Villámrajtaütés Miskolcon: két perc alatt lecsaptak a randalírozókra!

A gyors reagálás nem véletlen: az elmúlt időszakban Miskolc több pontján korszerűsítették a közbiztonsági rendszert, új kamerákat és digitális központot is telepítettek. A cél, hogy a város még hatékonyabban reagálhasson a közterületi incidensekre – akár az éjszaka közepén is.

Miskolc belvárosában senki nem marad észrevétlen

Hollósy András alpolgármester a közösségi oldalán azt írta, az eset is jól példázza, mennyire fontos a folyamatos fejlesztés és a rend fenntartása.

A miskolciak biztonsága mindenek előtt. Ezért fejlesztjük a rendészetet, tartjuk fenn a járatseriffeket, és állunk ki még erősebben a rend mellett

– fogalmazott Hollósy.

A vasárnap hajnali balhé így gyorsan véget ért, a város biztonsági hálója pedig ismét bizonyított: Miskolcon most már tényleg nehéz megúszni a rendbontást.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.