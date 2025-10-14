1 órája
Villámrajtaütés Miskolcon: két perc alatt lecsaptak a randalírozókra!
Nem sokáig örülhetett a vasárnap hajnalban randalírozó banda: a város térfigyelő rendszerének köszönhetően a rendészet és a rendőrség két percen belül a helyszínen volt. A hatóságok gyors beavatkozása pillanatok alatt véget vetett az éjszakai balhénak Miskolc belvárosában.
Egy csoport fiatal vasárnap hajnalban próbált „szórakozni” Miskolc belvárosában – nem épp békés módon. A hangos szóváltások, randalírozás és közterületi rendzavarás azonban nem maradt sokáig következmények nélkül.
A város megújított térfigyelő rendszerének kamerái azonnal észlelték a történteket, és a diszpécser perceken belül riasztotta a szolgálatban lévő járőröket. A Miskolci Önkormányzati Rendészet és a rendőrség egységei alig két perccel az észlelés után már a helyszínen voltak – és véget vetettek a hajnali káosznak.
Régóta várt változás a Győri kapuban! Erre mostantól nem mehetnek az autósok
A gyors reagálás nem véletlen: az elmúlt időszakban Miskolc több pontján korszerűsítették a közbiztonsági rendszert, új kamerákat és digitális központot is telepítettek. A cél, hogy a város még hatékonyabban reagálhasson a közterületi incidensekre – akár az éjszaka közepén is.
Miskolc belvárosában senki nem marad észrevétlen
Hollósy András alpolgármester a közösségi oldalán azt írta, az eset is jól példázza, mennyire fontos a folyamatos fejlesztés és a rend fenntartása.
A miskolciak biztonsága mindenek előtt. Ezért fejlesztjük a rendészetet, tartjuk fenn a járatseriffeket, és állunk ki még erősebben a rend mellett
– fogalmazott Hollósy.
A vasárnap hajnali balhé így gyorsan véget ért, a város biztonsági hálója pedig ismét bizonyított: Miskolcon most már tényleg nehéz megúszni a rendbontást.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Brutális vasúti baleset a szlovák határnál: összeütközött két személyszállító vonat, rengeteg ember megsérült - helyszíni képekkel
A kerítésnél verte agyon beteg nagymamáját a borsodi férfi
Bulgárföld új látványossága megosztja az embereket
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!