Megszúrta édesanyja volt élettársának új párját egy férfi Ózdon

A Miskolci Törvényszék előkészítő ülésen hozott jogerős ítéletet annak a vádlottnak az ügyében, aki édesanyja volt élettársának új párját előbb ököllel ütötte, majd egy alkalommal megszúrta.

A megállapított tényállás szerint a vádlott édesanyjának szerelmi kapcsolata megszűnt. A férfi új élettársával Ózdon élt egy zártkerti ingatlan 7 négyzetméteres, korábban tárolónak használt kis házában. 2023 októberében a vádlott – édesanyja és testvére társaságában – felkereste a férfit és arra próbálták rávenni, hogy térjen vissza régi kapcsolatához. Erre azonban ő nem volt hajlandó, hanem elszaladt a helyszínről. Ekkor az új élettárs kérdőre vonta a vádlott anyját, mire szóváltás alakult ki közöttük. Ezt észlelve az ittas vádlott az ágyra lökte a sértett asszonyt, többször ököllel fejen ütötte, majd kilökte az udvarra és egy késsel egy alkalommal fartájékon szúrta, ezután mindnyájan távoztak a helyszínről.

Életveszélyes állapot

A sértett a bántalmazás következtében elszenvedett szúrt sérülése miatt közvetlenül életveszélyes állapotba került, azonban ezt ittassága miatt nem észlelte, illetőleg a szúrás tényét sem vette észre. Az időközben hazatérő élettársával együtt lefeküdtek aludni, és csak másnap kért orvosi segítséget.

A terhelt az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Őt a törvényszék életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 4 év szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. Enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerő, megbánó magatartását, súlyosító körülményként viszont, hogy a cselekményt ittas állapotban, más büntetőeljárás hatálya, illetve korábbi felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el, továbbá így esett latba az ilyen és hasonló cselekmények elszaporodottsága is – áll a Miskolci Törvényszék közleményében.

Az ítélet jogerős.

