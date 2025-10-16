október 16., csütörtök

Gál névnap

16°
+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elfogás

2 órája

Magányosan gyalogló nyugdíjasok rémálma vált valóra Miskolcon

Címkék#nyugdíjas#megtámad#elfogás

Fényes nappal támadt egy idős nőre egy kamasz Miskolcon. A rablás gyors felderítéséről nyilatkozott a nyomozó.

Boon.hu
Magányosan gyalogló nyugdíjasok rémálma vált valóra Miskolcon

Rekordidő alatt felderítették az ügyet

Forrás: Zsaru Magazin

Fotó: Cseh Tamás

Egy szokványos kora őszi délután vett tragikus fordulatot Miskolcon. Egy 16 éves fiú megtámadott egy magányosan sétáló idős asszonyt, és táskájával együtt a telefonját is elvitte. A rablás után a nyomozók okos technikával, de még inkább emberi kitartással napok alatt göngyölítették fel az ügyet. A részletekről a Zsaru magazinnak mesélt a bűnügyi osztály egyik nyomozója.

Rablás Miskolcon.
CSeh Tamás nyomozó nyilatkozott a rablásról
Forrás: Zsaru Magazin

Digitális nyomok vezettek a rablás megoldásához

Cseh Tamás főtörzszászlós, a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozója négy nap alatt azonosította és elfogta a rablás elkövetőjét. A 16 éves fiú fényes nappal támadt rá egy idős hölgyre, majd elmenekült a zsákmánnyal. Bár a SIM-kártyát kivették a telefonból, a készülék mégis kulcsfontosságú nyomnak bizonyult.

Félelem az utcán? Így történt a támadás

Szeptember 7-én, kora délután a Huszár utcában sétált haza egy idős nő, amikor mellé szegődött egy kamaszfiú.

Ismeretlenül köszönt rá, a nő udvariasan visszaköszönt, és valamilyen kérdésre válaszolt is neki; nem emlékezett, mire, mert a következő pillanatban sokkos állapotba került

 – idézte fel a nyomozó. A fiú felszólította, hogy adja át a táskáját. Mivel az asszony ellenkezett, ütni-rúgni kezdte, míg végül kitépte kezéből a táskát, és elmenekült. Egy arra haladó autós állt meg segíteni, ő hívta a 112-t is.

A rendőrök két fronton indultak el

A nyomozás kezdetben zsákutcának tűnt. A rendőrök egyszerre próbálták elemezni a környék biztonsági kameráinak felvételeit, és adatokat kértek a nő eltulajdonított mobiltelefonjáról.

Az első felvételeken nem tudtuk beazonosítani a fiút, mert menekülés közben lecserélte a felső ruházatát 

– nyilatkozta Cseh Tamás. Közben a mobiltelefon nyomát is próbáltuk követni. Bár nehézkesen indult, mert a sértett nem tudta a készülék IMEI-számát, a szolgáltatótól kapott adatok végül elindították a helyes irányba. Nem sokkal a bűncselekmény után valaki új SIM-kártyát helyezett a telefonba, méghozzá egy Hajdú-Bihar vármegyei férfi nevére regisztráltat. Ez lett a digitális fonál, amin elindultak.

Egy híváslista buktatta le a rablót

A rendőrök közben újabb, jobb minőségű kamerafelvételt is szereztek, és a készüléket használó lakcímén adatgyűjtést végeztek. 

Bár ez eleinte nem hozott eredményt, a SIM-kártya híváslistájának elemzése végül áttörést hozott.Az egyik előfizető lakcímén lakók között egyezést találtunk, így sikerült beazonosítani az elkövetőt

 – idézte fel a nyomozó.

A 16 éves fiút négy nappal később, a Hajdú-Bihar vármegyei Bagaméron, egy családtagja otthonában fogták el a rendőrök. A házkutatás során előkerült az idős nő mobiltelefonja, a rabló elkövetéskor viselt ruhái és később az eldobott táska is.

A kamasz beismerte tettét

A fiú először tagadta a bűncselekményt, de miután a bizonyítékokat elé tárták, beismerő vallomást tett. Az idős nő nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de lelkileg súlyosan megviselte, hogy fényes nappal, nyílt utcán támadták meg. 

A fiatalkorút rablással gyanúsítják; a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu