Magányosan gyalogló nyugdíjasok rémálma vált valóra Miskolcon

Egy szokványos kora őszi délután vett tragikus fordulatot Miskolcon. Egy 16 éves fiú megtámadott egy magányosan sétáló idős asszonyt, és táskájával együtt a telefonját is elvitte. A rablás után a nyomozók okos technikával, de még inkább emberi kitartással napok alatt göngyölítették fel az ügyet. A részletekről a Zsaru magazinnak mesélt a bűnügyi osztály egyik nyomozója.

CSeh Tamás nyomozó nyilatkozott a rablásról

Forrás: Zsaru Magazin

Digitális nyomok vezettek a rablás megoldásához

Cseh Tamás főtörzszászlós, a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozója négy nap alatt azonosította és elfogta a rablás elkövetőjét. A 16 éves fiú fényes nappal támadt rá egy idős hölgyre, majd elmenekült a zsákmánnyal. Bár a SIM-kártyát kivették a telefonból, a készülék mégis kulcsfontosságú nyomnak bizonyult.

Félelem az utcán? Így történt a támadás

Szeptember 7-én, kora délután a Huszár utcában sétált haza egy idős nő, amikor mellé szegődött egy kamaszfiú.

Ismeretlenül köszönt rá, a nő udvariasan visszaköszönt, és valamilyen kérdésre válaszolt is neki; nem emlékezett, mire, mert a következő pillanatban sokkos állapotba került

– idézte fel a nyomozó. A fiú felszólította, hogy adja át a táskáját. Mivel az asszony ellenkezett, ütni-rúgni kezdte, míg végül kitépte kezéből a táskát, és elmenekült. Egy arra haladó autós állt meg segíteni, ő hívta a 112-t is.

A rendőrök két fronton indultak el

A nyomozás kezdetben zsákutcának tűnt. A rendőrök egyszerre próbálták elemezni a környék biztonsági kameráinak felvételeit, és adatokat kértek a nő eltulajdonított mobiltelefonjáról.

Az első felvételeken nem tudtuk beazonosítani a fiút, mert menekülés közben lecserélte a felső ruházatát

– nyilatkozta Cseh Tamás. Közben a mobiltelefon nyomát is próbáltuk követni. Bár nehézkesen indult, mert a sértett nem tudta a készülék IMEI-számát, a szolgáltatótól kapott adatok végül elindították a helyes irányba. Nem sokkal a bűncselekmény után valaki új SIM-kártyát helyezett a telefonba, méghozzá egy Hajdú-Bihar vármegyei férfi nevére regisztráltat. Ez lett a digitális fonál, amin elindultak.