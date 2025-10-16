2 órája
Magányosan gyalogló nyugdíjasok rémálma vált valóra Miskolcon
Fényes nappal támadt egy idős nőre egy kamasz Miskolcon. A rablás gyors felderítéséről nyilatkozott a nyomozó.
Rekordidő alatt felderítették az ügyet
Egy szokványos kora őszi délután vett tragikus fordulatot Miskolcon. Egy 16 éves fiú megtámadott egy magányosan sétáló idős asszonyt, és táskájával együtt a telefonját is elvitte. A rablás után a nyomozók okos technikával, de még inkább emberi kitartással napok alatt göngyölítették fel az ügyet. A részletekről a Zsaru magazinnak mesélt a bűnügyi osztály egyik nyomozója.
Digitális nyomok vezettek a rablás megoldásához
Cseh Tamás főtörzszászlós, a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozója négy nap alatt azonosította és elfogta a rablás elkövetőjét. A 16 éves fiú fényes nappal támadt rá egy idős hölgyre, majd elmenekült a zsákmánnyal. Bár a SIM-kártyát kivették a telefonból, a készülék mégis kulcsfontosságú nyomnak bizonyult.
Félelem az utcán? Így történt a támadás
Szeptember 7-én, kora délután a Huszár utcában sétált haza egy idős nő, amikor mellé szegődött egy kamaszfiú.
Ismeretlenül köszönt rá, a nő udvariasan visszaköszönt, és valamilyen kérdésre válaszolt is neki; nem emlékezett, mire, mert a következő pillanatban sokkos állapotba került
– idézte fel a nyomozó. A fiú felszólította, hogy adja át a táskáját. Mivel az asszony ellenkezett, ütni-rúgni kezdte, míg végül kitépte kezéből a táskát, és elmenekült. Egy arra haladó autós állt meg segíteni, ő hívta a 112-t is.
A rendőrök két fronton indultak el
A nyomozás kezdetben zsákutcának tűnt. A rendőrök egyszerre próbálták elemezni a környék biztonsági kameráinak felvételeit, és adatokat kértek a nő eltulajdonított mobiltelefonjáról.
Az első felvételeken nem tudtuk beazonosítani a fiút, mert menekülés közben lecserélte a felső ruházatát
– nyilatkozta Cseh Tamás. Közben a mobiltelefon nyomát is próbáltuk követni. Bár nehézkesen indult, mert a sértett nem tudta a készülék IMEI-számát, a szolgáltatótól kapott adatok végül elindították a helyes irányba. Nem sokkal a bűncselekmény után valaki új SIM-kártyát helyezett a telefonba, méghozzá egy Hajdú-Bihar vármegyei férfi nevére regisztráltat. Ez lett a digitális fonál, amin elindultak.
Egy híváslista buktatta le a rablót
A rendőrök közben újabb, jobb minőségű kamerafelvételt is szereztek, és a készüléket használó lakcímén adatgyűjtést végeztek.
Bár ez eleinte nem hozott eredményt, a SIM-kártya híváslistájának elemzése végül áttörést hozott.Az egyik előfizető lakcímén lakók között egyezést találtunk, így sikerült beazonosítani az elkövetőt
– idézte fel a nyomozó.
A 16 éves fiút négy nappal később, a Hajdú-Bihar vármegyei Bagaméron, egy családtagja otthonában fogták el a rendőrök. A házkutatás során előkerült az idős nő mobiltelefonja, a rabló elkövetéskor viselt ruhái és később az eldobott táska is.
A kamasz beismerte tettét
A fiú először tagadta a bűncselekményt, de miután a bizonyítékokat elé tárták, beismerő vallomást tett. Az idős nő nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de lelkileg súlyosan megviselte, hogy fényes nappal, nyílt utcán támadták meg.
A fiatalkorút rablással gyanúsítják; a bíróság elrendelte a letartóztatását.
