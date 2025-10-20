Hajnali riadalom az M30-as autópályán

Az M30-as autópálya-matrica árusító bódéról a villanyóra szekrényről levágta a lakatot, majd lekapcsolta a főkapcsolót, így megszüntette az áramellátást az épületben. Ezután borotvahabbal lefújta a biztonsági kamerákat is.

Az m30-as autópálya bódénál jelent meg egy férfi

Fotó: Police

A bódéban tartózkodó eladó nő azonnal reagált:

bezárkózott,

a földre hasalt,

és a 112-es segélyhívón keresztül kért segítséget.

A férfi többször is bekopogott az ajtón, de az eladó nem engedte be.

Borotvahabbal fújta le a kamerát egy borsodi férfi

Fotó: Police / Forrás: Police

A rendőrök a bejelentést követően még aznap, lopás vétség kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki az elkövetőt az Encsi Rendőrkapitányságon.

