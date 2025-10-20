október 20., hétfő

Kék villogó

1 órája

Hajnali riadalom az M30-as autópályán

Egy férfi éjjel, nem sokkal 3 óra után megjelent a Szent Erzsébet pihenőhelynél működő, 0–24 órás autópálya-matrica árusító bódénál.

Hajnali riadalom az M30-as autópályán

Borotvahabbal fújta le a kamerát egy borsodi férfi

Forrás: Police

Fotó: Police

Az M30-as autópálya-matrica árusító bódéról a villanyóra szekrényről levágta a lakatot, majd lekapcsolta a főkapcsolót, így megszüntette az áramellátást az épületben. Ezután borotvahabbal lefújta a biztonsági kamerákat is.

m30 autópálya
Az m30-as autópálya bódénál jelent meg egy férfi
Fotó: Police

A bódéban tartózkodó eladó nő azonnal reagált:

  •  bezárkózott,
  •  a földre hasalt,
  •  és a 112-es segélyhívón keresztül kért segítséget.

A férfi többször is bekopogott az ajtón, de az eladó nem engedte be.

m30
Borotvahabbal fújta le a kamerát egy borsodi férfi
Fotó: Police / Forrás: Police

A rendőrök a bejelentést követően még aznap, lopás vétség kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki az elkövetőt az Encsi Rendőrkapitányságon. 

Ha bajban vagy, vagy bajt látsz – ne habozz! Hívd a 112-t!

A segélyhívó éjjel-nappal működik, és a leggyorsabb út a segítséghez.

 

 

