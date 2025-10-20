1 órája
Hajnali riadalom az M30-as autópályán
Egy férfi éjjel, nem sokkal 3 óra után megjelent a Szent Erzsébet pihenőhelynél működő, 0–24 órás autópálya-matrica árusító bódénál.
Borotvahabbal fújta le a kamerát egy borsodi férfi
Forrás: Police
Fotó: Police
Az M30-as autópálya-matrica árusító bódéról a villanyóra szekrényről levágta a lakatot, majd lekapcsolta a főkapcsolót, így megszüntette az áramellátást az épületben. Ezután borotvahabbal lefújta a biztonsági kamerákat is.
A bódéban tartózkodó eladó nő azonnal reagált:
- bezárkózott,
- a földre hasalt,
- és a 112-es segélyhívón keresztül kért segítséget.
A férfi többször is bekopogott az ajtón, de az eladó nem engedte be.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A rendőrök a bejelentést követően még aznap, lopás vétség kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki az elkövetőt az Encsi Rendőrkapitányságon.
Ha bajban vagy, vagy bajt látsz – ne habozz! Hívd a 112-t!
A segélyhívó éjjel-nappal működik, és a leggyorsabb út a segítséghez.
Edelényben egy éjszaka alatt történt valami, amire senki sem számított! - videóval!
Ellopott egy pénztárcát, ki ismeri fel?A miskolci rendőrök ismeretlen tettes azonosításához kérik az állampolgárok segítségét.