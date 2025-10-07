Baleset bénítja az M3-as forgalmát – kamion borult fel az autópályán

Felborult egy kamion az M3-as autópálya 85-ös kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Karácsondnál. Az egri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A sztráda érintett szakaszán egy sávon halad a forgalom - tájékoztatott a katasztrófavédelem.



