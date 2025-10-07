október 7., kedd

Amália névnap

17°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési baleset

1 órája

Baleset bénítja az M3-as forgalmát – kamion borult fel az autópályán

Címkék#katasztrófavédelem#kamion#baleset#m3#autópálya

A sztráda főváros felé vezető szakaszán egy sávon halad a forgalom.

Baleset bénítja az M3-as forgalmát – kamion borult fel az autópályán

Egy kamion borult fel az M3-as autópályán. (A kép illusztráció)

Fotó: Vajda János

Felborult egy kamion az M3-as autópálya 85-ös kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Karácsondnál. Az egri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A sztráda érintett szakaszán egy sávon halad a forgalom - tájékoztatott a katasztrófavédelem.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu