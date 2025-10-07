Közlekedési baleset
1 órája
Baleset bénítja az M3-as forgalmát – kamion borult fel az autópályán
A sztráda főváros felé vezető szakaszán egy sávon halad a forgalom.
Egy kamion borult fel az M3-as autópályán. (A kép illusztráció)
Fotó: Vajda János
Felborult egy kamion az M3-as autópálya 85-ös kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Karácsondnál. Az egri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A sztráda érintett szakaszán egy sávon halad a forgalom - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Ez az!
2 órája
Régóta várt változás a Győri kapuban! Erre mostantól nem mehetnek az autósok
Ezt ne hagyja ki!Figyelem!
3 órája
Miskolcon van a KRESZ-táblák non plus ultrája, ezen a macisajton a sokat látott sofőrök is csak pislognak – fotókkal
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre