október 14., kedd

Helén névnap

14°
+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Szörnyű baleset az M3-ason: mindent tarolt a kamion, keresztben állt meg összetörve – videóval

Címkék#M3-as#M3-as autópálya#baleset

A közösségi oldalon tették közzé azt a videót, amin a durva baleset látható.

A felvétel megosztása figyelemfelhívás is, hogy körültekintőbben vezessünk.

Baleset az M3-ason: A terelésnek és egy teherautónak is nekicsapódott
Forrás: MKIF Zrt. - Az ország útja/Facebook (videókép)

Két hét alatt hatszor hajtottak munkát végző autóinkba. 14 nap alatt legalább hat életet mentettek meg a TMA-k (közlekedőkét és kollégáinkét), vagy ahogyan a legtöbben ismerik: ütközéselnyelők

– kezdi a beszámolót a MKIF Zrt. - Az ország útja a Facebook oldalán.

Hiába végzik a legforgalmasabb szakaszokon ott és akkor ezeket a feladatokat (korlátok cseréje, szemétszedés, növényzetgondozás), amikor a forgalom alacsonyabb, gyakran éjszaka, sokan észre sem veszik ezeket a 10 tonnánál hatalmasabb, háromtengelyes, sárga figyelmeztető jelzést használó járműveket. 

A balesetek nagy részénél a burkolaton nincs, vagy csak nagyon rövid féknyom van...

Volt korábban olyan eset, amikor 23 métert lökte előre a 13 tonnás, behúzott kézifékkel álló teherautót az abba ütköző személyautó.

A videón kettő balesetet mutatnak, az első, az M3-as autópályán, míg a második az M4-esen történt.

  • Az első közlekedési balesetnél egy kamion hajtott neki az energiaelnyelőnek, a teherautó oldalának, majd keresztbe fordult az autópályán. 
  • A második videón pedig egy autós ütközött neki az M4-es autóúton  a munkavégzést biztosító autónknak. 

A balesetben most sajnos kollégánk is megsérült.

Ezek a balesetek könnyen elkerülhetőek lennének, ha vezetés közben az útra, a környezetre és egymásra figyelnénk. 

Kérik, vezetés közben az útra figyeljetek! És tartsátok be a KRESZ szabályait! Vigyázzatok munkatársainkra!

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Kedden reggel villamosbaleset történt

Közlekedési balesettel indult a hét második napja Miskolcon. Kenyereskocsi és villamos ütközött egymással:

Hétfőn szörnyű vonatbaleset történt Szlovákiában

Több cikkben is beszámolt az esetről portálunk. Munkatársaink a helyszínen jártak a baleset napján:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu