1 órája
Szörnyű baleset az M3-ason: mindent tarolt a kamion, keresztben állt meg összetörve – videóval
A közösségi oldalon tették közzé azt a videót, amin a durva baleset látható.
A felvétel megosztása figyelemfelhívás is, hogy körültekintőbben vezessünk.
Két hét alatt hatszor hajtottak munkát végző autóinkba. 14 nap alatt legalább hat életet mentettek meg a TMA-k (közlekedőkét és kollégáinkét), vagy ahogyan a legtöbben ismerik: ütközéselnyelők
– kezdi a beszámolót a MKIF Zrt. - Az ország útja a Facebook oldalán.
Hiába végzik a legforgalmasabb szakaszokon ott és akkor ezeket a feladatokat (korlátok cseréje, szemétszedés, növényzetgondozás), amikor a forgalom alacsonyabb, gyakran éjszaka, sokan észre sem veszik ezeket a 10 tonnánál hatalmasabb, háromtengelyes, sárga figyelmeztető jelzést használó járműveket.
A balesetek nagy részénél a burkolaton nincs, vagy csak nagyon rövid féknyom van...
Volt korábban olyan eset, amikor 23 métert lökte előre a 13 tonnás, behúzott kézifékkel álló teherautót az abba ütköző személyautó.
A videón kettő balesetet mutatnak, az első, az M3-as autópályán, míg a második az M4-esen történt.
- Az első közlekedési balesetnél egy kamion hajtott neki az energiaelnyelőnek, a teherautó oldalának, majd keresztbe fordult az autópályán.
- A második videón pedig egy autós ütközött neki az M4-es autóúton a munkavégzést biztosító autónknak.
A balesetben most sajnos kollégánk is megsérült.
Ezek a balesetek könnyen elkerülhetőek lennének, ha vezetés közben az útra, a környezetre és egymásra figyelnénk.
Kérik, vezetés közben az útra figyeljetek! És tartsátok be a KRESZ szabályait! Vigyázzatok munkatársainkra!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Kedden reggel villamosbaleset történt
Közlekedési balesettel indult a hét második napja Miskolcon. Kenyereskocsi és villamos ütközött egymással:
Hétfőn szörnyű vonatbaleset történt Szlovákiában
Több cikkben is beszámolt az esetről portálunk. Munkatársaink a helyszínen jártak a baleset napján:
Frontálisan ütközött két szerelvény, a roncsok látványa vérfagyasztó - helyszíni fotókkal, videókkal
Eddig nem látott felvételek a borzalmas szlovákiai vonatbalesetről - képek, videó
Megjöttek a pontos számok! - Egy várandós anya és egy vietnami nő is a sérültek között van - képek, videó