Furgon és egy teherautó csapódott egymásba Miskolc felé, egy ember a roncsba szorult

A Miskolc felé vezető oldalon, a 73-as kilométerszelvénynél, Atkár közelében történt a baleset. A tűzoltók egy embert kiszabadítottak az egyik járműből.

Baleset történt az M3-as autópálya Miskolc felé vezető oldalán (a fotó illusztráció)

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

Az egyik gépjárműbe beszorult egy ember, akit a gyöngyösi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki nyomató hengerrel és feszítővágóval. Az egységek áramtalanítják a gépjárműveket. Az érintett sztrádaszakaszon félpályán halad a forgalom. A helyszínre a mentők is kiérkeztek – írja a katasztrofavedelem.hu.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!