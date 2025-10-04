Figyelem!
57 perce
Ez fontos lehet, ha az M3-ason utazol szombat reggel!
Árokba hajtott egy autó az M3-ason szombat reggel.
Letért az úttestről és az árokba hajtott egy személyautó az M3-as autópálya 100-as kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Kál térségében.
A füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Az egység áramtalanította a gépkocsit. A társhatóság is a helyszínre érkezett – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.
