Ez fontos lehet, ha az M3-ason utazol szombat reggel!

Letért az úttestről és az árokba hajtott egy személyautó az M3-as autópálya 100-as kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Kál térségében.

Baleset Kál térségében (a fotó illusztráció)

Forrás: MW

A füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Az egység áramtalanította a gépkocsit. A társhatóság is a helyszínre érkezett – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

