október 4., szombat

Ferenc névnap

+13
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

53 perce

Ez fontos lehet, ha az M3-ason utazol szombat reggel!

Címkék#közlekedés#baleset#árokba hajtott

Árokba hajtott egy autó az M3-ason szombat reggel.

Letért az úttestről és az árokba hajtott egy személyautó az M3-as autópálya 100-as kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Kál térségében. 

Baleset történt Kál térségében.
Baleset Kál térségében (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

A füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Az egység áramtalanította a gépkocsit. A társhatóság is a helyszínre érkezett – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

További hírek a boon.hu-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu