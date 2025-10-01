Lángok
1 órája
Újabb tűz ütött ki Lyukóvölgyben
Lyukóvölgy Gulyakúton volt tűz szerda este. Hétvégi ház égett.
Kigyulladt egy hétvégi ház Miskolc külterületén, Lyukóvölgy Gulyakúton. Teljes terjedelmében égett az épület.
A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, és átvizsgálják az érintett területet – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A napokban történt egy másik tűzeset Gulyakúton
Mindene odalett a családnak:
Ezt ne hagyja ki!Részletek
2025.09.26. 14:22
„Ez volt mindenünk. Hogyan tovább?” – kisgyerekek családi otthonát vitte el a megrázó lyukói tűz – fotók, videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre