október 1., szerda

Malvin névnap

+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lángok

1 órája

Újabb tűz ütött ki Lyukóvölgyben

Címkék#Lyukóvölgy#tűz#Miskolc

Lyukóvölgy Gulyakúton volt tűz szerda este. Hétvégi ház égett.

Kigyulladt egy hétvégi ház Miskolc külterületén, Lyukóvölgy Gulyakúton. Teljes terjedelmében égett az épület.

A fotó illusztráció
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, és átvizsgálják az érintett területet – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A napokban történt egy másik tűzeset Gulyakúton

Mindene odalett a családnak:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu