Újabb tűz ütött ki Lyukóvölgyben

Kigyulladt egy hétvégi ház Miskolc külterületén, Lyukóvölgy Gulyakúton. Teljes terjedelmében égett az épület.

A fotó illusztráció

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, és átvizsgálják az érintett területet – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

