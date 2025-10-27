Hajnali lövöldözés a borsodi városban, kocsiból lőttek meg egy embert

A Mezőkövesdi Járási Ügyészség vádat emelt két férfi ellen többszörösen minősülő garázdaság bűntette és más bűncselekmény miatt. Az elkövetők hajnalban autóból gumilövedékes és gázriasztó fegyverekkel lövöldöztek egy családi ház udvarán tartózkodó négy férfi irányába.

Lövések dördültek

A vádirat szerint a vádlottak és ismeretlen társuk 2024. augusztus második felében, hajnalban gépjárművel lassan haladtak Mezőkövesd egyik utcájában. A férfiak meglátták az autót vezető vádlott korábbi barátnőjének barátját három férfi társaságában egy családi ház udvarán. Az elkövetők a férfiak irányába gumilövedékes és gázriasztó fegyverrel több lövést adtak le. Egy gumilövedék az ingatlan tulajdonosnőjének élettársát eltalálta, 8 napon belül gyógyuló sérülést okozva.