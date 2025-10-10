Nem mindennapi felvétel készült egy kazincbarcikai áruházban

A kazincbarcikai rendőrök ismeretlen tettes azonosításához kérik az állampolgárok segítségét.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 05040/818/2025. bűnügyi számon lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen személlyel szemben.

Az elkövető 2025. szeptember 3-án délelőtt egy kazincbarcikai áruházban százezer forint készpénzt talált, amelyet nem adott le a boltban, hanem eltulajdonította. Az esettel kapcsolatban szükségessé vált a felvételen látható elkövető személyazonosságának a megállapítása.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a tolvajjal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

