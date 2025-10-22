10 ezerét akart továbbadni a lopott autón – hamar pont került az ügy végére

Olcsón akarta továbbadni a lopott autót – de nem jutott messzire – az esetről a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség számolt be a Facebook oldalán.

Lopott autót akartak eladni | Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

Egy férfi a társával egy lezáratlan, parkoló autót szemelt ki Kazincbarcikán, a Május 1. úton. A jármű indítókulcsa bent maradt, így nem volt nehéz dolguk a tolvajoknak – elhajtottak vele.

Nem sokkal később Felsőzsolcán a férfi eladásra kínálta a járművet – mindössze 10 ezer forintért. A kocsi értéke egyébként több mint 200 ezer forint volt. Az üzlet előtt azonban leszerelte a hátsó rendszámtáblát, összehajtotta azt, és az autó csomagtartójába rejtette.

A rendőrök hamar pontot tettek az ügy végére: a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság lopás vétsége és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt folytat eljárást az ügyben.

