1 órája
Pulcfát lopni Borsodban? Mit? Pulcfát…
Az eset a végén más fordulatot vett.
Fagyűjtés helyett mást vitt a borsodi férfi
Forrás: Police
Fotó: Police
Kazincbarcika és Sajókaza között egy nagyfeszültségű távvezeték-építés helyszínéről 25 darab pulcfát és 25 méter betonacélt loptak el. A kár értéke: meghaladja a 150 000 forintot.
Még aznap megfogták
A Sajószentpéteri Rendőrőrs munkatársai még a bejelentés napján azonosították és elfogták a tolvajt, valamint lefoglalták a vasakat és a pulcfákat is. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság lopás miatt folytat eljárást az ügyben.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Jogosítvány nélkül indult útnak
Kiderült, hogy a 16 éves fiatalember kölcsönkért autóval, vezetői engedély nélkül indult fát gyűjteni az erdőbe – útközben azonban inkább a pulcfákat nézte ki magának.
De mi az a pulcfa?
- A nagyfeszültségű távvezeték tartóoszlopa, acél- vagy vasbeton szerkezet.
- Feladata, hogy a vezetékeket biztonságos távolságban tartsa egymástól és a földtől.