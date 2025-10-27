október 27., hétfő

Kék villogó

1 órája

Pulcfát lopni Borsodban? Mit? Pulcfát…

Az eset a végén más fordulatot vett.

Pulcfát lopni Borsodban? Mit? Pulcfát…

Fagyűjtés helyett mást vitt a borsodi férfi

Forrás: Police

Fotó: Police

Kazincbarcika és Sajókaza között egy nagyfeszültségű távvezeték-építés helyszínéről 25 darab pulcfát és 25 méter betonacélt loptak el. A kár értéke: meghaladja a 150 000 forintot.

Lopás lett a vége
Az erdőre indult a borsodi férfi
Forrás: Police

Még aznap megfogták

A Sajószentpéteri Rendőrőrs munkatársai még a bejelentés napján azonosították és elfogták a tolvajt, valamint lefoglalták a vasakat és a pulcfákat is. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság lopás miatt folytat eljárást az ügyben.

Jogosítvány nélkül indult útnak

Kiderült, hogy a 16 éves fiatalember kölcsönkért autóval, vezetői engedély nélkül indult fát gyűjteni az erdőbe – útközben azonban inkább a pulcfákat nézte ki magának.

De mi az a pulcfa?

  • A nagyfeszültségű távvezeték tartóoszlopa, acél- vagy vasbeton szerkezet.
  • Feladata, hogy a vezetékeket biztonságos távolságban tartsa egymástól és a földtől.

 

