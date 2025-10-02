október 2., csütörtök

Helyi kék hírek

1 órája

Dolgozóként ilyet csinálni? Szégyen, amit a miskolci nő megengedett magának a hotelben

Címkék#vádirat#szálloda#lopás

Egy balatonfüredi szálloda alkalmazottja mesterkulccsal tört be a vendég szobájába, és egyetlen mozdulattal eltüntetett több mint ezer eurót. A lopás miatt most bíróság elé kell állnia a büntetett előéletű, ismeretlen helyen lévő miskolci nőnek.

Boon.hu

Egy balatonfüredi szálloda miskolci alkalmazottja mesterkulccsal ment be egy szállóvendég szobájába, majd ellopta a pénztárcájában lévő több mint ezer eurót. A nő az eset után ismeretlen helyre távozott, a kárnak csak egy része térült meg. Hogyan történt a lopás? Olvasson tovább.

Miskolci nő lopási ügyét tárgyalták
Megdöbbentő lopás egy szállodában / A fotó illusztráció!
Fotó: Török János / Forrás: MW

Így történt a lopás

A vádirat szerint a 39 éves nő 2024 augusztusában munka közben hatolt be az egyik szobába, és a vendég pénztárcájából 1050 eurót vitt magával. Az eltulajdonított összeg forintra átszámítva mintegy 420 ezer forintot tett ki, amelyből a nyomozás során lefoglalással 173 ezer forint megtérült.

Megszökött a miskolci gyanúsított

A korábban is büntetett előéletű elkövető az eset után megszökött, ezért az ügyészség a távollétében emelt vádat. A vádiratban fogházbüntetés, közügyektől való eltiltás, valamint egy korábbi felfüggesztett szabadságvesztés utólagos végrehajtása szerepel indítványként a Veszprémi Járásbíróság felé.

A szállodákban történnek meglepő dolgok, a boon.hu is írt ilyenekről.

